Inter, Lukaku è rimasto a Milano per continuare ad allenarsi (Di giovedì 16 luglio 2020) Romelu Lukaku è rimasto a Milano per continuare ad allenarsi e recuperare al meglio in vista del match contro la Roma Confermata l’assenza di Romelu Lukaku questa sera contro la SPAL. L’attaccante belga è rimasto a Milano per continuare ad allenarsi e recuperare al meglio in vista del match contro la Roma. In attacco toccherà di nuovo ad Alexis Sanchez e Lautaro Martinez, che tanto bene hanno fatto nel successo di lunedì contro il Torino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Inter : ??? | INTERVISTA L'approccio alla trasferta di Ferrara e le condizioni di Moses, Barella, Sensi, Lukaku e Vecino ne… - MatteoBarzaghi : Inter confermata assenza Lukaku. Conte non lo rischia. Il belga è rimasto a Milano ad allenarsi e proverà ad esserc… - DAZN_IT : Lukaku-Inter: un amore a prima vista ?? L'attaccante belga vuole chiudere alla grande la stagione ?? #SPALInter… - TuttoFanta : ?? #INTER: confermata l'assenza di #Lukaku per la sfida di oggi con la #Spal. Il giocatore è rimasto a Milano… - ParmeshSriv : RT @MatteoBarzaghi: Inter confermata assenza Lukaku. Conte non lo rischia. Il belga è rimasto a Milano ad allenarsi e proverà ad esserci co… -