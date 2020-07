India, piogge monsoniche senza fine: crolla palazzo a Mumbai, due morti (Di giovedì 16 luglio 2020) India, continuano i disagi causati dalle forti piogge. A Mumbai, è crollato il terzo palazzo nel giro di 24 ore. Due persone hanno perso la vita Il maltempo e le forti piogge stanno mettendo in ginocchio l’India. La situazione continua ad essere critica e, almeno per il momento, i rovesci non sembrano voler cessare. Aumenta … L'articolo India, piogge monsoniche senza fine: crolla palazzo a Mumbai, due morti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

BreakingItalyNe : INDIA: Forti piogge e inondazioni nello stato dell'Assam: Sale a 67 morti - InMeteo : NEWS: Piogge monsoniche in India: almeno 68 vittime in Assam - Ori254 : RT @villazafferano: #Disastro in #India dove un edificio di 4 piani ex casa di Rajya Sabha, Leonard Soloman Saring, a #Mangan, quartier gen… - Emilystellaemi2 : RT @villazafferano: #Disastro in #India dove un edificio di 4 piani ex casa di Rajya Sabha, Leonard Soloman Saring, a #Mangan, quartier gen… - Dome689 : RT @il__giudizio: Quest’anno piogge monsoniche intense e inondazioni hanno colpito e stanno colpendo l’India, gli altri Paesi del sud asiat… -

Ultime Notizie dalla rete : India piogge India, piogge monsoniche senza fine: crolla palazzo a Mumbai, due morti Inews24 India: terzo palazzo crolla a Mumbai in 24 ore, due i morti

(ANSA) - NEW DELHI, 16 LUG - Due persone hanno perso la vita seppellite dal crollo di un vecchio palazzo a Mumbai, causato dalle forti piogge che, da tre giorni, si stanno abbattendo sulla capitale fi ...

India, un palazzo crolla a Dehradun ci sono almeno 4 morti e diverse persone intrappolate sotto le macerie

La stagione monsonica continua a dare il massimo di sé sulla Penisola indiana, con i venti che provenienti prevalentemente dai quadranti occidentali che trasportano con loro un grosso carico umido pro ...

(ANSA) - NEW DELHI, 16 LUG - Due persone hanno perso la vita seppellite dal crollo di un vecchio palazzo a Mumbai, causato dalle forti piogge che, da tre giorni, si stanno abbattendo sulla capitale fi ...La stagione monsonica continua a dare il massimo di sé sulla Penisola indiana, con i venti che provenienti prevalentemente dai quadranti occidentali che trasportano con loro un grosso carico umido pro ...