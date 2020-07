Incidente stradale nel Casertano, Gerard muore a 29 anni (Di giovedì 16 luglio 2020) Incidente stradale nel Casertano, Gerard muore a 29 anni. Un giovane operaio di 29 anni, Gerard De Fusco, è deceduto in un Incidente stradale a Marzano Appio, in provincia di Caserta. Il ragazzo stava tornando a casa quando è uscito di strada con lo scooter e si è schiantato contro il muro perimetrale; l’impatto lo ha ucciso sul colpo, inutili i tentativi di soccorso. Sul posto i carabinieri per le indagini. Avrebbe perso il controllo dello scooter, forse per l’alta velocità o per le cattive condizioni della strada, e si è schiantato contro il muro di cemento che costeggia la carreggiata. Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimazione: Gerard De Fusco, ... Leggi su limemagazine.eu

RobTallei : Un sistema informativo che parla per settimane di un incidente stradale in corso Francia ma che oggi sta lasciando… - l_vegro : @AdrianaSpappa è intesa in senso causale appunto, non penso sia un errore. Se una persona emofiliaca subisce un tra… - TwBeautiful : RT @LuxMh: Emma sei stata l'unica coraggiosa a tenere testa a Thomas, ma immagino che stai per avere un incidente stradale #twittamibeauti… - LuxMh : Emma sei stata l'unica coraggiosa a tenere testa a Thomas, ma immagino che stai per avere un incidente stradale… - AGR_web : Motociclista soccorso da elicottero a Roma Intorno alle 11:30 di oggi un grave incidente stradale in cui sembra coi… -