Il lockdown della California preoccupa il Partito democratico (Di giovedì 16 luglio 2020) La California è (di nuovo) in lockdown. Il Governatore democratico Gavin Newsom ha infatti deciso di imporre nuove chiusure e limitazioni alle attività degli esercizi commerciali dopo il forte aumento delle nuove infezioni di Covid-19 che, nella settimana appena trascorsa, sono state in media 8200 al giorno. Cresce la pressione sulle terapie intensive che mediamente … Il lockdown della California preoccupa il Partito democratico InsideOver. Leggi su it.insideover

