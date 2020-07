Grecia, incendio a sudest di Atene: evacuazioni in corso e mezzi aerei sul posto (Di giovedì 16 luglio 2020) Un incendio sta divampando in una pineta a sud-est di Atene: i vigili del fuoco hanno raccomandato, in via precauzionale, l’evacuazione della stazione balneare greca di Capo Sunio. Nell’area si trova l’antico tempio di Poseidone che al momento non è a rischio. Il ministro della Protezione civile è sul posto, per coordinare le operazioni di volontari e pompieri per contenere le fiamme. Impegnati anche 2 aerei e 4 elicotteri anti-incendio. Due anni fa un vasto incendio ha provocato la morte di 101 persone a Mati, a poche decine di km dalla capitale greca.L'articolo Grecia, incendio a sudest di Atene: evacuazioni in corso e mezzi ... Leggi su meteoweb.eu

Durante un viaggio in Grecia scopriamo cosa vedere nella splendida e storica città di Larissa, ricca di cultura e di luoghi incredibili da non perdere. Larissa, Grecia: cosa vedere La città di Larissa ...

Il maestoso Primo Teatro Antico di Larissa risale alla prima metà del III secolo a.C. ed è situato ai piedi meridionali della collina “Rocca”. Questa collina è il luogo dove si trovava l’Acropoli fort ...

