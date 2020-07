Giulia De Lellis scatena l’ira degli orafi di Valenza: “Depositeremo una denuncia per truffa” (Di giovedì 16 luglio 2020) Non è la prima volta che Giulia De Lellis viene travolta dalle polemiche, ma la bufera mediatica che la sta travolgendo stavolta potrebbe sfociare nel campo legale: qualche giorno fa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva sponsorizzato sul suo seguitissimo profilo Instagram dei bracciali, abbracciando un’iniziativa benefica a favore degli orafi di Valenza, ai quali sarebbe stato devoluto il 100% degli incassi provenienti dalle vendite. Già ieri, però, la presidente del Consorzio DiValenza Barbara Rizzi aveva pubblicato sul suo profilo Facebook il video con le storie della De Lellis, denunciando l’inesistenza di alcuna campagna di beneficenza: #ATTENZIONE serve il vostro aiuto: la signorina ... Leggi su isaechia

