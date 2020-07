Gideon Falls: esce oggi il terzo volume (Di giovedì 16 luglio 2020) Gideon Falls: esce oggi il terzo volume. La storia horror di Jeff Lemire e Andrea Sorrentino prosegue sulle tracce di un misterioso assassino È in arrivo il terzo volume della serie dark Gideon Falls. La storia horror del pluripremiato team creativo composto da Jeff Lemire, dall’italiano Andrea Sorrentino e con i colori di Dave Stewart, si fa sempre più imprevedibile. Già vincitrice di un Eisner… L'articolo Gideon Falls: esce oggi il terzo volume Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

ferminfini : 'Sessions Falls in Alabama, and Gideon Rises in Maine' by Giovanni Russonello via NYT - AmandaFernan88 : 'Sessions Falls in Alabama, and Gideon Rises in Maine' by Giovanni Russonello via NYT - psi_the : 'Sessions Falls in Alabama, and Gideon Rises in Maine' by Giovanni Russonello via NYT - joshuariy : 'Sessions Falls in Alabama, and Gideon Rises in Maine' by Giovanni Russonello via NYT - Barb_The_Great : 'Sessions Falls in Alabama, and Gideon Rises in Maine' by Giovanni Russonello via NYT -

Ultime Notizie dalla rete : Gideon Falls Gideon Falls: esce oggi il terzo volume Corriere Nazionale 5 fumetti horror che dovreste leggere ora

Il successo dell’horror non sembra mai essere messo in discussione, capace com’è questo genere di rinnovarsi di continuo e trovare nuove strade per cercare di far paura a spettatori o lettori. I fumet ...

Terzo volume per “Gideon Falls” di Lemire e Sorrentino

BAO Publishing annuncia l’uscita del terzo volume di Gideon Falls la serie di Jeff Lemire (testi) e Andrea Sorrentino (disegni), con i colori di Dave Stewart. Il pluripremiato team creativo composto d ...

Il successo dell’horror non sembra mai essere messo in discussione, capace com’è questo genere di rinnovarsi di continuo e trovare nuove strade per cercare di far paura a spettatori o lettori. I fumet ...BAO Publishing annuncia l’uscita del terzo volume di Gideon Falls la serie di Jeff Lemire (testi) e Andrea Sorrentino (disegni), con i colori di Dave Stewart. Il pluripremiato team creativo composto d ...