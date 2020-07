ENEA in campo su emergenze cianobatteri e microplastiche nei laghi (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – ENEA in campo su cianobatteri, le cosiddette alghe verdi-azzurre, e microplastiche, due emergenze che affliggono i laghi italiani e non solo, con effetti su salute dell’uomo, ecosistemi, qualità delle acque potabili e attività economiche. Le attività rientrano nei progetti BlooWater e Blue Lakes, il primo coordinato da ENEA e il secondo da Legambiente. Il progetto BlooWater sui cianobatteri punta a sviluppare soluzioni tecnologiche innovative e nuovi approcci metodologici per il monitoraggio e il trattamento delle acque dei laghi Albano (Roma) e Castreccioni (Macerata) in Italia e Erken (a Nord di Stoccolma) e Mälaren (il terzo per superficie del paese) in Svezia. Oltre ... Leggi su quifinanza

broby68 : ENEA in campo su emergenze cianobatteri e microplastiche - ENEAOfficial : ENEAinform@ is out con:orto hi-tech X coltivare su Luna e ai Poli,Energia dal mare, ricercatrice ENEA tra i ‘40 und… -

Ultime Notizie dalla rete : ENEA campo ENEA in campo su emergenze cianobatteri e microplastiche nei laghi Teleborsa ENEA in campo su emergenze cianobatteri e microplastiche nei laghi

(Teleborsa) - ENEA in campo su cianobatteri, le cosiddette alghe verdi-azzurre, e microplastiche, due emergenze che affliggono i laghi italiani e non solo, con effetti su salute dell’uomo, ecosistemi, ...

Spazio: nasce l'orto hi-tech per coltivare sulla Luna e ai Poli

“Si tratta di un sistema di coltivazione fuori suolo con riciclo di acqua, senza l’utilizzo di pesticidi e di agrofarmaci, in grado di garantire ai membri dell’equipaggio impegnato nelle missioni spaz ...

(Teleborsa) - ENEA in campo su cianobatteri, le cosiddette alghe verdi-azzurre, e microplastiche, due emergenze che affliggono i laghi italiani e non solo, con effetti su salute dell’uomo, ecosistemi, ...“Si tratta di un sistema di coltivazione fuori suolo con riciclo di acqua, senza l’utilizzo di pesticidi e di agrofarmaci, in grado di garantire ai membri dell’equipaggio impegnato nelle missioni spaz ...