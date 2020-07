Covid è infortunio ed è un diritto denunciarlo, spot Inca sui social (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma, 16 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Il contagio da Covid-19 è un infortunio sul lavoro. denunciarlo è un tuo diritto. Il messaggio è contenuto in un video spot, con il quale l'Inca nazionale avvia una campagna di sensibilizzazione sui social, rivolta alle lavoratrici e ai lavoratori per informarli sulle tutele previste dalla normativa vigente e permettere loro di accedere più facilmente alle prestazioni Inail. Con un'animazione dinamica e accattivante, il Patronato della Cgil invita tutti coloro che disgraziatamente sono stati vittime del virus o che lo potrebbero contrarre in futuro a rivolgersi agli uffici dell'Inca per avere tutta l'assistenza necessaria, ricordando che il sistema di protezione antinfortunistico vigente ... Leggi su liberoquotidiano

