Carlotto, tra indizio e trasgressione (Di venerdì 17 luglio 2020) Per festeggiare i suoi venticinque anni di scrittura (risale al 1995 il romanzo di esordio Il fuggiasco per i tipi della e/o) Massimo Carlotto ha accolto l’invito della casa editrice CentoAutori a raccogliere in volume sette racconti, scritti per lo più negli anni Duemila e apparsi in antologie e quotidiani, tutti poco conosciuti, un paio pressoché inediti. È nato così Variazioni sul noir (pp.168, euro 15), titolo che richiama quel procedimento compositivo, proprio del linguaggio musicale, in virtù del quale, … Continua L'articolo Carlotto, tra indizio e trasgressione proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

