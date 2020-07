Britney Spears | La madre: “Non posso credere a ciò che sta accadendo” (Di giovedì 16 luglio 2020) Britney Spears è al centro della cronaca a causa del movimento a lei dedicato Free Britney. I fan della cantante hanno fatto notare uno strano dettaglio a sua madre Lynne Spears, che è prontamente intervenuta per difendere sua figlia. Britney Spears sta vivendo un periodo non facile a causa del processo che dovrà subire a … L'articolo Britney Spears La madre: “Non posso credere a ciò che sta accadendo” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

IlContiAndrea : #FreeBritney pensavo fosse uno dei soliti movimenti nati così 'ad cazzum'. Per @FQMagazineit ho studiato bene tutto… - CheDonnait : La mamma di #britneyspears interviene #britney #freebritney - allsour : Ho letto tutto ciò che non sapevo sulla storia di Britney Spears e dire che sono sconcertata e avvilita per lei è dire poco - itsjavispears : RT @brunolovesbrit: Lynne Spears, la madre di Britney interviene per aiutare sua figlia #FreeBritney - MsLucinda_ : @Novella_2000 Ecco le petizioni che stiamo firmando e condividendo : - Petizione alla Casa Bianca… -