BEAUTIFUL, anticipazioni 17 luglio: morte di Emma, Xander sospetta di Thomas (Di giovedì 16 luglio 2020) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 17 luglio 2020:Leggi anche: Una Vita anticipazioni: CINTA “bacia” RAFAEL ma…Dopo essersi confidata con Bill (Don Diamont) circa i suoi timori su Thomas (Matthew Atkinson), Brooke (Katherine Kelly Lang) e l’editore apprendono della morte di Emma Barber (Nia Sioux). Xander (Adain Bradley) non nasconde a Flo (Katrina Bowden) e Zoe (Kiara Barnes) la sua convinzione che Thomas abbia eliminato Emma. Hope (Annika Noelle) si lascia consolare da Thomas, inconsapevole che lo stilista sia coinvolto nell’incidente che ha portato alla prematura dipartita di Emma… BEAUTIFUL: tutte le nostre news ... Leggi su tvsoap

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni della Puntata di Beautiful del 17 luglio 2020. Nell'Episodio in onda su Canale5, Justin informa Bill che Emma è morta mentre Brooke avverte la ...Mentre Ridge cerca di parlare con Hope per spiegarle che potrebbe dare una opportunità a Thomas, il giovane stilista tira fuori tutta la sua vera personalità. E non fa nulla per salvare Emma, dopo l’i ...