Banca Ifis entra nel mercato tedesco | partnership con la fintech Raisin

MESTRE (VENEZIA) (ITALPRESS) – Banca Ifis entra nel mercato del risparmio tedesco grazie alla firma di un accordo di partnership con la fintech europea Raisin. Da oggi, i conti deposito di Banca Ifis saranno, disponibili anche sulla piattaforma tedesca WeltSparen. I risparmiatori tedeschi hanno dimostrato un alto grado di interesse verso nuove opportunità di investimento oltre confine, usufruendo dei rendimenti più elevati che offre l'Italia e manifestando, durante la pandemia, una maggior fiducia nei confronti delle garanzie sui depositi europei.Il nuovo servizio sarà supportato dall'infrastruttura open banking e dal customer service Raisin: l'offerta

