Anticipazioni Una Vita, Genoveva e Alfredo: ecco qual è il loro segreto (Di giovedì 16 luglio 2020) Genoveva torna ad Acacias con un grande colpo di scena: dopo la morte di Samuel si è sposata con Alfredo Bryce. Dalle Anticipazioni di Una Vita sappiamo che la Salmeron continua, nelle prossime puntate, ad avere un ruolo centrale all’interno della trama. Vi annunciamo che Genoveva diventa una grande protagonista della soap opera spagnola. Con … L'articolo Anticipazioni Una Vita, Genoveva e Alfredo: ecco qual è il loro segreto proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

