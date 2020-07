Accordo tra Autostrade e il Governo, chi vince e chi perde (Di giovedì 16 luglio 2020) Chi vince e chi perde nell’Accordo tra il Governo e Autostrade? La verità è che ci sono ancora troppe domande senza una risposta. Dopo l’Accordo tra Autostrade e il Governo resta una domanda ancora senza risposta: chi ha vinto e chi ha perso? Stando alle dichiarazioni del day after hanno vinto tutti. Il premier Conte parla della vittoria dello Stato. Il Movimento 5 Stelle che voleva la revoca esulta per il passo indietro dei Benetton. Italia Viva, che spingeva per un Accordo, esulta per il risultato raggiunto, così come il Pd, più flessibile dei renziani. Sorridono anche i Benetton in realtà, che si godono la giornata d’oro di Atlantia in Borsa. Accordo tra ... Leggi su newsmondo

