VIDEO | Migranti, ordinanza Musumeci: quarantena a bordo e aree di controllo nei porti (Di mercoledì 15 luglio 2020) PALERMO – Controlli sanitari anti Covid sui migranti in arrivo in Sicilia e speciale aree di controllo all’interno dei porti. Linea dura del presidente della Regione Sicilia che ieri ha firmato un’ordinanza prevedendo che tamponi e test sierologici vengano fatti a bordo delle navi. In caso di positività, la quarantena deve essere effettuata a bordo. Il governatore ha annunciato le novità in un video postato su facebook.“ONG SAPPIANO CHE QUARANTENA A TERRA NON POSSIBILE” Leggi su dire

