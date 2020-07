Sicilia, Musumeci: “Governo arrogante. Finitela di trattarci come una colonia” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “La mia ordinanza serve a fissare alcuni criteri. Basta telefonate sotto banco o tacite intese. La Regione Siciliana ha fin’ora approntato tutto quello che avrebbe dovuto approntare lo Stato, e non abbiamo difficoltà a continuare a farlo. Ma lo si faccia alla luce del sole, fissando ‘chi’ deve fare ‘cosa’. Poca arroganza da parte di Roma, e finiamola di trattare la Sicilia come se fosse una colonia“. Un attacco diretto quello di Nello Musumeci, che ha commentato la sua ordinanza su che dispone esami e quarantena per i migranti prima del loro sbarco. “Se serve siamo pronti al confronto, coi ministeri dell’Interno e della Sanità – ha affermato il presidente della Regione Sicilia -. Lo ripeto: noi siamo per il dialogo, ma che sia ... Leggi su sportface

