Scuola in Campania, al via il 14 settembre: festività e ponti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Giunta Regionale della Campania ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2020-2021: si torna in classe lunedì 14 settembre 2020 e le lezioni termineranno sabato 5 giugno 2021 per un totale previsto di 203 giorni di lezione, ovvero di 202 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano mercoledì 30 giugno 2021. Fatte salve le festività nazionali fissate dalla normativa statale per i giorni: Primo novembre, festa di tutti i Santi, 8 dicembre, Immacolata Concezione 25 dicembre, Natale 26 dicembre, Santo Stefano Primo gennaio, Capodanno 6 gennaio, Epifania Il lunedì dopo Pasqua 25 aprile, Anniversario della Liberazione Primo maggio, Festa del ... Leggi su anteprima24

