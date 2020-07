Sassuolo-Juventus, De Zerbi: “Meritavamo la vittoria, ho fatto i complimenti ai ragazzi” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Ho fatto i complimenti ai ragazzi per la partita strepitosa, non posso essere contento solo dei primi 15 minuti. Abbiamo vissuto il pre-partita troppo intensamente e in modo poco spensierato, siamo entrati in campo contratti rispettando l’avversario”. Sono queste le parole di Roberto De Zerbi dopo il pareggio del Sassuolo contro la Juventus. “Mi hanno dato fastidio i gol su calcio piazzato e l’azione di Higuain l’avevamo studiata – ha spiegato il tecnico neroverde a Sky Sport – Oggi avremmo meritato la vittoria, questo è il nostro margine di crescita più grande: non dobbiamo togliere fiducia a noi stessi perché dopo abbiamo messo sotto anche la Juve. I ragazzi erano felici per la prestazione ma dispiaciuti per il modo ... Leggi su sportface

