Programmi TV di stasera, giovedì 16 luglio 2020. Su Rai2 nuovi episodi di Hawaii Five-0 e NCIS New Orleans (Di giovedì 16 luglio 2020) Hawaii Five-0 Rai1, ore 21.25: Che Dio ci Aiuti (Replica) 5×15 Attenti al lupo: Suor Angela è preoccupata per Ginevra: il padre è uscito dal carcere ed è tornato a cercarla. E quando Ginevra rischia tutto pur di vendicarsi dell’uomo che ha ucciso sua madre, è Nico a salvarla. I due non sono mai stati così vicini. Così come agli occhi di Valentina sono troppo vicini Gabriele e Teodora. Azzurra intanto cerca delle soluzioni bizzarre per recuperare i soldi di Athos, coinvolgendo tutto il convento. 5×16 Il linguaggio dei segni: Suor Angela, cercando insieme a Pietro di riunire una famiglia distrutta, scoprirà che dietro la dedizione del dottore si nasconde un dolore. Intanto Nico prenderà una decisione importante sulla sua relazione con Maria, ma è solo Ginevra a sapere la ... Leggi su davidemaggio

