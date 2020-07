Non basta sentire, impara ad ascoltare (Di mercoledì 15 luglio 2020) Parla di meno e ascolta di più: potremmo riassumere così l’importanza dell’ascoltare. Viviamo una realtà caotica, dove sembra debba vincere sempre chi urla di più. Ma l’incontinenza verbale, il parlarsi addosso, che valore hanno? sentire, ascoltare: due cose molto diverse. La prima ci pone in modalità passiva, la seconda in modo attivo, partecipe. ascoltare le parole, tra le parole, cogliere i gesti, le pause. Capire l’altro. Solo così si abbattono i muri e si costruiscono i ponti, con amici, partner, figli, colleghi. Siete pronte a imparare ad ascoltare? Per seguire la pillola ... Leggi su dilei

matteosalvinimi : Autostrade, anche oggi 13 chilometri di coda sulla A7 e 9 chilometri sulla A10, ma il governo litiga e non decide.… - lucianonobili : Su #Autostrade da 2 anni, i populisti prendono in giro gli italiani sventolando la bandiera di una #revoca che non… - Mov5Stelle : Lo Stato non può diventare socio di chi ha risparmiato sulla manutenzione delle nostre autostrade. Basta prese in… - Pinosuma1 : @Gianfranco_ros Li hanno messi all'angolo,e resi inoffensivi....non basta ??? Più pagheranno per i morti - clarence101010 : @marcoprimo72 @Oddio_Avvocato @1987_Lorenza @faberskj Te lo ripeto: basta vedere cosa sta succedendo in America per… -

Ultime Notizie dalla rete : Non basta Digital divide: un tablet in comodato d'uso non basta Vita Roma, il caso Desirée e l'ultimo oltraggio: spaccio nel palazzo dove morì a San Lorenzo

Nonostante i sigilli, nel palazzo del crack si trovava droga e giravano ancora gli sbandati. Non è bastato l'ordine di sequestro per ridare decoro all'edificio abbandonato di via dei Lucani, a San Lor ...

Preparare il futuro (in fretta)

C’è qualche timido segnale che gli effetti diretti del Covid-19 sull’economia si stiano attenuando. Il Pmi, un indice solitamente attendibile, costruito sulla base di sondaggi tra i responsabili-acqui ...

Nonostante i sigilli, nel palazzo del crack si trovava droga e giravano ancora gli sbandati. Non è bastato l'ordine di sequestro per ridare decoro all'edificio abbandonato di via dei Lucani, a San Lor ...C’è qualche timido segnale che gli effetti diretti del Covid-19 sull’economia si stiano attenuando. Il Pmi, un indice solitamente attendibile, costruito sulla base di sondaggi tra i responsabili-acqui ...