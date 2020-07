Napoli, positivo in palestra: scattano i tamponi per decine di clienti (Di mercoledì 15 luglio 2020) positivo al coronavirus in una nota palestra di Fuorigrotta, a Napoli. Scatta l’allerta: decine di clienti sottoposti a tampone. E’ quanto raccontato in un articolo dai colleghi de “Il Riformista”. Napoli, positivo in palestra: tamponi di massa a tutti Sarebbero decine le persone contattate dall’Asl che ha ricevuto dalla palestra in questione l’elenco degli iscritti … L'articolo Napoli, positivo in palestra: scattano i tamponi per decine di clienti Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Premier League, un caso positivo nell’ultima tornata di test: Premier L… - antorendina : @LaSoraCamilla_ @19_Napulitan_26 Vedi il lato positivo, ti fai una dormitina mentre Osimhen nel giro di poche ore p… - patrizia_avolio : RT @mattinodinapoli: Covid, la #campania è di nuovo virus free: nessun caso positivo su 1.098 tamponi - GreenMidnight1 : @russ_mario1 Concordo. Ma già mantenere il proprio livello (seconda/terza forza in Italia) per il Napoli sarebbe po… - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Covid, la #campania è di nuovo virus free: nessun caso positivo su 1.098 tamponi -