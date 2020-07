Monte Bianco, morti due alpinisti italiani. Precipitati dalla Cresta Kuffner (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tragedia sul massiccio del Monte Bianco: due alpinisti italiani sono morti dopo essere Precipitati sul versante francese della Cresta Kuffner. I corpi dei due sportivi di 56 e 57 anni – entrambi di Genova – sono stati recuperati questa mattina intorno alle 6,30 dagli uomini del Peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix. Da quanto si è appreso, i due, alpinisti esperti, erano partiti dal rifugio Torino dalla parte italiana del Monte Bianco. Tra le ipotesi dell’incidente anche la scarsa visibilità per nebbia nella zona. Nel versante francese della montagna, due guide alpine sono morte nel novembre di un anno fa dopo essere precipitate per ... Leggi su tpi

Il Plotone dell'Alta Montagna della Gendarmeria di Chamonix, in Francia, ha ripreso i corpi di du ...