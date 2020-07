Inter, Cambiasso nella Hall of Fame: “Che onore, grazie a tutti i tifosi nerazzurri” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dopo Lothar Matthäus nel 2018 e Dejan Stankovic nel 2019, Esteban Cambiasso diventa il terzo centrocampista ad entrare nella Hall of Fame dell’Inter. L’argentino, arrivato dal Real Madrid nel 2004, con il passare delle stagioni è riuscito a conquistare il cuore dei tifosi nerazzurri, vincendo praticamente di tutto col il club gestito da Massimo Moratti: 5 Scudetti, una Champions League, un Mondiale per Club, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane. Cambiasso si è detto orgoglioso di tale riconoscimento: “Voglio ringraziare tutti i tifosi dell’Inter che mi hanno permesso di entrare nella Hall of Fame: ora il mio nome è ... Leggi su sportface

