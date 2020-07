In Lombardia non è più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto: tornano anche i giornali nei bar (Di mercoledì 15 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (15 luglio)In Lombardia non è più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto. Nella nuova ordinanza della Regione firmata dal presidente Attilio Fontana in vigore da oggi 15 luglio fino alla fine del mese, l’obbligo delle mascherine o di qualsiasi altro indumento utile a coprire bocca e naso resta in vigore nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, compresi i mezzi di trasporto. All’aperto la mascherina sarà ancora necessaria nel caso in cui non sia possibile il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro, tranne per membri dello stesso nucleo famigliare o conviventi. Sul posto di lavoro, continua a essere obbligatoria la misurazione della temperatura sia per il datore di lavoro che per i dipendenti, compresi i ... Leggi su open.online

pfmajorino : Strano che in #Lombardia qualcosa non abbia funzionato. #Fontana l'aveva gestita così bene l'emergenza. - carlosibilia : 8 arresti in #Lombardia per '#ndrangheta. Volevano beneficiare anche dei finanziamenti per le imprese previsti per… - EleonoraEvi : I cittadini di #Bresso e #Senago non meritano di vivere tra le acque putride del #Seveso! Devono poter dire la loro… - SOS_RIO : RT @ilpost: Da oggi in Lombardia non è più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto se si mantiene il distanziamento fisico https://… - GiadaGipponi : @La_Connie_ Racconti ho capito che una buona fetta di genitori ha un po’ mollato la presa, e se l’hanno fatto con i… -