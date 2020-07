Germania, è caccia a “Rambo”: in 200 per stanare uomo armato di arco e frecce (Di mercoledì 15 luglio 2020) Germania caccia a Rambo nella Foresta nera. La polizia tedesca sta cercando con centinaia di agenti un uomo descritto come armato e pericoloso, che si aggira per Oppenau, nel Baden-Württemberg. L’individuo in completa tenuta da combattimento e armato di arco e frecce, coltello e una pistola, è riuscito a disarmare e derubare ben quattro poliziotti. Cani … L'articolo Germania, è caccia a “Rambo”: in 200 per stanare uomo armato di arco e frecce Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

