Erdoğan, l'assalto ad Agya Sofia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Esistono modi più o meno ingombranti di entrare nella Storia, Recep Tayyip Erdoğan da tempo ne ha scelto alcuni subdoli, altri dirompenti. Tutti comunque sotto i riflettori, perché il suo egocentrismo fa della visibilità una ‘roulette russa' alla quale non si sottrae. Anzi, amante del rischio, cerca il colpo grosso. Con la vicenda di riportare in Agya Sofia il culto islamico, ritrasformando in moschea un monumento ‘laicizzato' e reso museo da Mustafa Kemal, il presidente turco rilancia una (...) - Mondo / Islam, Turchia, Islam, Erdogan Recep Leggi su feedproxy.google

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : Erdoğan assalto Il cardinale Erdo presenta il 52° Congresso Eucaristico di Budapest Vatican News Nessuno ferma Erdogan

Il quarto anniversario del fallito colpo di stato contro il presidente Recep Tayyip Erdogan cade oggi. Nella notte tra il 15 e il 16 luglio 2016, una parte delle forze armate e di sicurezza dell'oppos ...

Unione europea e Turchia: dialogo tra sordi

Josep Borrell, il responsabile della barcollante diplomazia europea, lunedì 6 luglio ha avuto un incontro ad Ankara con il ministro turco degli Affari Esteri, Mevlüt Cavusoglu. Il vertice ha avuto lo ...

Il quarto anniversario del fallito colpo di stato contro il presidente Recep Tayyip Erdogan cade oggi. Nella notte tra il 15 e il 16 luglio 2016, una parte delle forze armate e di sicurezza dell'oppos ...Josep Borrell, il responsabile della barcollante diplomazia europea, lunedì 6 luglio ha avuto un incontro ad Ankara con il ministro turco degli Affari Esteri, Mevlüt Cavusoglu. Il vertice ha avuto lo ...