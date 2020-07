Defuera di Dardust feat. Ghali, Marracash e Madame trascina l’estate con beat latino e groove (audio e testo) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ascoltare Defuera di Dardust è come entrare nella stanza dei bottoni di un artista che sa sempre quello che fa, e lo fa bene. A questo giro Dardust, all'anagrafe Dario Faini, mette da parte la passione per il barocco e l'avorio e presenta un singolo per il quale chiama a rapporto nomi importanti della scena rap. Stiamo parlando di Ghali, Marracash e Madame e per l'occasione Faini si trasforma in DRD, due dentali e una vibrante che presentano il suo alter ego che già avevamo conosciuto in Dorado, il singolo di Mahmood e Sfera Ebbasta. Defuera di Dardust riesce a vincere con un boost allineato tra cassa e rullante accompagnato a suoni e dinamiche che abbracciano il calore della musica latina e la sensualità del mood ... Leggi su optimagazine

Per distinguere le due anime racchiuse nell’ascolano Dario ‘Dardust’ Faini, quella di compositore e pianista e quella di produttore, nasce Drd, l’anima pop dell’artista che ha firmato numerosi grandi ...

