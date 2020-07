Damiani: “Osimhen? Cavani è più tecnico, lui somiglia a Drogba. Vi spiego le sue caratteristiche" (Di mercoledì 15 luglio 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Oscar Damiani, agente specializzato nel mercato francese: “Osimhen è forte, ma 5 milioni all'anno mi sembra una pazzia ... Leggi su tuttonapoli

Radiogold

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Oscar Damiani, agente specializzato nel mercato francese: “Osimhen è forte, ma 5 milioni all'anno mi ...In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Oscar Damiani, agente: “Osimhen è forte, ma 5 milioni all'anno mi sembra una pazzia. Tuttavia se Dybala ...