Conte: accordo sul Recovery entro luglio, no compromesso al ribasso (Di mercoledì 15 luglio 2020) "L'Italia ha contribuito in misura decisiva a orientare le risposte che l'Europa è chiamata a dare per essere all'altezza della sua storia, della sua civiltà, del suo destino". Il premier Giuseppe ... Leggi su tg.la7

davidallegranti : Oggi Travaglio versione Lino Linguetta dice che Beppe Conte è uno statista in lotta contro i poteri forti (Dibba è… - fattoquotidiano : Recovery fund, incontro Merkel-Conte. La cancelliera: “Arriveremo a un accordo. Dagli italiani straordinaria discip… - petergomezblog : #Recovery fund, incontro #Merkel-Conte. La cancelliera: “Arriveremo a un accordo. Dagli italiani straordinaria disc… - RenzoValentini2 : RT @andreasso1951: Conte alla Camera:'Oggi in Ue vinciamo o perdiamo tutti, accordo entro luglio' - Politica - ANSA - Perderemo tutti Caro… - giancarretta : per la stampa nazionale.. decidete... va via conte.... oppure 17 calciatori... non si ha uniformità.... perché non… -