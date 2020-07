Caso Epstein, il giudice nega la cauzione per Ghislaine Maxwell. Le vittime denunciano (Di mercoledì 15 luglio 2020) NEW YORK – Martedì un giudice americano ha negato la libertà su cauzione per Ghislaine Maxwell, la collaboratrice di lunga data di Jeffrey Epstein accusata di attirare le ragazze in modo che il finanziere potesse abusarne sessualmente, dopo che si è dichiarata non colpevole in un’audizione in cui due donne hanno denunciato le sue azioni come atroci. Il giudice distrettuale americano Alison Nathan a Manhattan ha respinto l’offerta di Ghislaine Maxwell per la cauzione, in quanto il rischio di fuga è altissimo se non certo. Maxwell, ha affermato il giudice nel corso di un’audizione della durata di più di due ore, ha ... Leggi su databaseitalia

