Cagliari, Zenga: «Due gol regalati. Complimenti a Bonazzoli» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro la Sampdoria Walter Zenga, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore rossoblu: SCONFITTA – «Ci è mancata la determinazione, abbiamo regalato due gol su due azioni della Sampdoria. Poi nel secondo tempo siamo passati a quattro, ma a mio avviso non abbiamo inciso più di tanto. Abbiamo tenuto meglio il campo nel secondo tempo, abbiamo creato tanto gioco». Bonazzoli – «Ha fatto un gran gol, lo riconosco, ma è difficile stare in partita quando prendi il terzo gol in quella maniera. Una difesa che si fa trovare impreparata… in Serie A ... Leggi su calcionews24

