Benevento, Ofb in concerto con Paolo Fresu e Luca Aquino (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo il grandissimo successo del 12 luglio scorso, l’Ofb si appresta ad esibirsi nuovamente sul palco del Teatro Romano di Benevento nella serata del 16 luglio 2020. Due i turni orari ideati per contenere in sicurezza l’irrefrenabile desiderio che il pubblico, beneventano e non, ha già dimostrato nel volersi riappropriare del proprio luogo storico prediletto. Il primo alle ore 21.00 (già sold-out) e il secondo alle ore 23.00. Due i solisti di eccezione: Paolo Fresu e Luca Aquino che, accompagnati dall’Orchestra Filarmonica di Benevento eseguiranno gli arrangiamenti del Maestro Raffaele Tiseo (per l’occasione anche nella veste di direttore della compagine), in un programma quanto mai ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Ofb Benevento| OFB, al Teatro Romano la conferenza stampa della Stagione 2020 LabTV Scelto Beethoven per la ripartenza dell’Orchestra Filarmonica. Domani serata jazz con Fresu e Aquino

Il 19 luglio nel Teatro Romano di Benevento, c’è stato il primo concerto della Stagione Estiva 2020 della locale Orchestra Filarmonica (OFB) diretta da Carlo Rizzari. Ospite d’eccezione, la pianista ...

OFB, VIA ALLA NUOVA STAGIONE IN MUSICA. VIDEO

Omaggio al compositore Beethoven. É stato questo il primo tema del concerto di apertura della nuova stagione dell’Orchestra Filarmonica di Benevento. Il Teatro Romano ha ospitato la serata in musica ...

Il 19 luglio nel Teatro Romano di Benevento, c’è stato il primo concerto della Stagione Estiva 2020 della locale Orchestra Filarmonica (OFB) diretta da Carlo Rizzari. Ospite d’eccezione, la pianista ...Omaggio al compositore Beethoven. É stato questo il primo tema del concerto di apertura della nuova stagione dell’Orchestra Filarmonica di Benevento. Il Teatro Romano ha ospitato la serata in musica ...