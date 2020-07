Autostrade allo Stato, ma l'affare lo fanno i Benetton (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nella prima mattina dopo il faticoso accordo in Consiglio dei Ministri, le azioni di Atlantia sono volate alle stelle in Borsa. Segno che secondo il mercato, cioè secondo quelli che muovono i soldi veri, la partita delle Autostrade è stata vinta dai Benetton. A dispetto delle dichiarazioni trionfalistiche di queste ore, "pugno duro di Conte contro la famiglia di Treviso", ci sia perlomeno consentito il beneficio del dubbio su chi ha sferrato il pugno, e chi l'ha incassato. Sicuramente la sberla la prenderanno i contribuenti italiani, visto che quella che doveva essere una cacciata è diventata praticamente un salvataggio. Altro che revoca della concessione: siamo di fronte a null'altro che un ottimo affare per gli azionisti. Anziché pagare per il crollo del ponte Morandi, i Benetton saranno ... Leggi su panorama

