App. “IMMUNI”: un fallimento prevedibile (Di mercoledì 15 luglio 2020) Forse non era necessario possedere una laurea al “MIT” per prevedere il fallimento completo dall’applicazione “IMMUNI“. Per offrire un minimo di efficacia, questo strumento avrebbe dovuto essere installato sullo smartphone di almeno il 60 per cento degli italiani; si sottolinea: un minimo di efficacia, poiché il restante 40 per cento poteva contenere dei soggetti contagiati e del tutto sconosciuti. Ora, se si calcola che la popolazione conta circa 60 milioni di abitanti, il 60 per cento corrisponde a 36 milioni, neonati e ottuagenari compresi, in possesso di un iPhone con sistema operativo iOS 13.5 o altro smartphone con Android 6 e capaci di usarli. Forse, il Commissario Straordinario Domenico Arcuri, uomo di fiducia del Presidente Conte ed ora assegnato alla scuola, non ci ha pensato. E ciò certamente non tranquillizza ... Leggi su quotidianpost

