Alluvione a Palermo, è la più violenta dal 1790 nel mese di luglio. Orlando: “nessun allarme dalla Protezione Civile” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Oltre un metro di pioggia è caduta oggi a Palermo in meno di 2 ore. La pioggia più violenta nella storia della città almeno dal 1790, pari a quella che cade in un anno. Una pioggia che nessuno, nemmeno i meteorologi che curano le previsioni nazionali, avevano previsto, tanto che nessuna allerta di Protezione Civile era stato emanato per la nostra città”. E’ quanto dichiarato dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, dopo l’allagamento di oggi in città. “Se l’allerta fosse stata diramata, sarebbero state attivate le procedure ordinarie che, pur nella straordinarietà degli eventi di oggi, avrebbero potuto mitigare i rischi – dice -. Ma non è il momento della polemica che lascio ad altri, anche ... Leggi su meteoweb.eu

