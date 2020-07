Alessandra Zecchini, morta carbonizzata nella sua abitazione (Di mercoledì 15 luglio 2020) La quarantaduenne è stata trovata morta carbonizzata nella sua abitazione in centro a Bologna, il giorno del suo compleanno. Ancora oscure le cause dell’incendio. Giallo sulle cause Sono ancora da chiarire le cause dell’incendio. A bruciare sarebbero state alcune suppellettili. Anche il materasso ove è stato rinvenuto il corpo della donna, sembra fosse solo in … L'articolo Alessandra Zecchini, morta carbonizzata nella sua abitazione proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

