Una Nintendo NES fatta tutta di LEGO, confermata l'uscita – FOTO (Di martedì 14 luglio 2020) Nintendo NES, joypad, televisore e Super Mario, tutto rigorosamente fatto di mattoncini. L'uscita prevista ad agosto. LEGO ha diffuso nelle ore scorse un teaser trailer circolato moltissimo online, in cui mostra il profilo di un nuovo kit di prossima uscita. Il breve video, che ha avuto moltissime condivisioni, ha confermato le anticipazioni fornite nelle ore precedenti da siti specialistici che avevano pubblicato una serie di immagini. Il kit è frutto della collaborazione tra l'azienda danese di giocattoli e l'azienda giapponese di videogiochi Nintendo. Nella confezione di prossima uscita gli appassionati di mattoncini e "retrogaming" troveranno tutti i pezzi necessari per ricostruire una Nintendo NES, la storica console degli anni Ottanta, in versione ...

