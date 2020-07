Uccide i genitori dopo una lite: 30enne ritrovato in stato confusionale dalla polizia a Torino (Di martedì 14 luglio 2020) I carabinieri hanno trovato l’uomo in stato confusionale e con le mani sporche di sangue mentre tentava di fuggire Duplice omicidio a Torino, dove un uomo ha ucciso il padre e la madre, Giuseppina Valetti e Pierfrancesco Ferrero, che si erano recati presso la casa del figlio in via Biscarra (nel quartiere Mirafiori) a Torino … L'articolo Uccide i genitori dopo una lite: 30enne ritrovato in stato confusionale dalla polizia a Torino NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

repubblica : Torino, uccide i genitori poi fugge da casa: fermato in strada dai carabinieri [di CARLOTTA ROCCI] [aggiornamento d… - Corriere : Uccide i genitori e fugge da casa: 30enne fermato in strada dai carabinieri - quotidianodirg : Uccide i genitori a coltellate, fermato 30enne nel Torinese - Notiziedi_it : Torino, uccide i genitori dopo una lite: confessa un 30enne fermato per strada con le mani sporche di sangue - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Torino, uccide i genitori a coltellate e fugge: uomo fermato in strada dai carabinieri a Collegno #torino https://t.c… -