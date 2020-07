Trump, via libera al libro al vetriolo della nipote su di lui (Di martedì 14 luglio 2020) Via libera dei giudici a MaryTrump, la nipote del presidente Donald Trump che ha firmato un nuovo libro al vetriolo sull’inquilino della Casa Bianca che potrà pubblicare e promuove. La decisione è stata comunicata dai legali di Mary Trump al The Daily Beast. “Il tribunale ha fatto bene a respingere il tentativo della famiglia Trump per zittire cruciali discorsi politici di Mary Trump su questioni di interesse pubblico... Domani (oggi, nrd) il pubblico americano sarà in grado di leggere da solo queste importanti parole di Mary”, si annuncia nella nota dei legali. Mary, 55 anni, è la figlia del fratello maggiore del presidente, Fred Trump Jr, ... Leggi su huffingtonpost

EnricoLetta : Sembra impossibile ma è vero. #Trump chiude gli US agli studenti stranieri e rimanda via chi è già in????. Le ScuoleU… - Agenzia_Ansa : #Trump avvisa l'Onu, #Usa via dall'Oms nel luglio 2021. Inviata lettera notifica, per il Palazzo di Vetro 'scelta m… - teletext_ch_it : Via libera a promozione libro su Trump - maitre_a_panZer : La guerra commerciale di Trump danneggia soprattutto l'Ue - RoccoPetraglia1 : RT @HuffPostItalia: Trump, via libera al libro al vetriolo della nipote su di lui -

Ultime Notizie dalla rete : Trump via Nuova stretta di Trump: "Via dagli Usa gli studenti se i corsi sono on line" la Repubblica Via libera dai giudici Usa a Mary Trump: potrà pubblicare il libro al vetriolo contro lo zio Donald

Via libera dai giudici americani a Mary Trump, la nipote del presidente degli Stati Uniti, autrice di un libro al vetriolo sull'inquilino della Casa Bianca. Il testo potrà essere pubblicato. La ...

Coronavirus nel mondo, superati i 13 milioni di casi. Bolsonaro: “Sono stufo della quarantena”

Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Anche secondo i dati di Johns Hopkins University sono state infettate oltre 13 milioni di persone nel m ...

Via libera dai giudici americani a Mary Trump, la nipote del presidente degli Stati Uniti, autrice di un libro al vetriolo sull'inquilino della Casa Bianca. Il testo potrà essere pubblicato. La ...Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Anche secondo i dati di Johns Hopkins University sono state infettate oltre 13 milioni di persone nel m ...