Traffico Roma del 14-07-2020 ore 19:00 (Di martedì 14 luglio 2020) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Rom… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 14-07-2020 ore 19:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Raccordo Anulare code a tratti tra Nomentana e Prenestina > Interna #luceverde #Lazio - 79_Alessio : RT @astralmobilita: ??? #SS148 #Pontina #incidente risolto. Traffico in smaltimento @WazeLazio @allarme24 @Emergenza24 @News_24it @romatod… - 79_Alessio : RT @PLRomaCapitale: #Roma: Via Boccea, fra Via Cornelia e Via Nazareth, strada #chiusa al traffico causa incendio. -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 14-07-2020 ore 17:30 RomaDailyNews Divampato un grosso incendio a Roma, zona Boccea: interi quartieri senza luce, chiuse strade, i dettagli

Siamo giunti oramai alla metà del mese di luglio che contrassegna anche l’inizio della seconda metà dell’estate meteorologica (che come ogni anno inizia il 1° giugno e termina il 31 agosto). Al giro d ...

Incidente sull’Aurelia: camion sbanda ed esce di strada

Aggiornamento ore 15.16: riaperto il tratto di Aurelia, precedentemente chiuso per incidente. A causa di un incidente, è provvisoriamente chiusa al transito l’Aurelia, in direzione Roma, all’altezza d ...

Siamo giunti oramai alla metà del mese di luglio che contrassegna anche l’inizio della seconda metà dell’estate meteorologica (che come ogni anno inizia il 1° giugno e termina il 31 agosto). Al giro d ...Aggiornamento ore 15.16: riaperto il tratto di Aurelia, precedentemente chiuso per incidente. A causa di un incidente, è provvisoriamente chiusa al transito l’Aurelia, in direzione Roma, all’altezza d ...