Toti adesso si sveglia e prova a salvare la faccia. Dopo averla tanto difesa, il governatore ligure fa causa ad Aspi (Di martedì 14 luglio 2020) Sul caso Autostrade, si è svegliato anche il presidente della Liguria Giovanni Toti. Chiaramente lo ha fatto a modo suo con un colpo al cerchio, ossia alla società dei Benetton, e uno alla botte, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contro i quali ha aperto un contenzioso formale per la richiesta danni. Il motivo del contendere è la disastrosa situazione della rete viaria ligure che, a causa degli infiniti e innumerevoli cantieri per mettere in sicurezza le gallerie, sta rendendo un calvario la vita dei cittadini che, da due settimane a questa parte, sono costretti a ore di fila in strada sotto il sole. “Nonostante la gazzarra stucchevole e nociva e gli annunci a mezzo stampa da parte del governo, quello passato è stato un altro weekend molto difficile sulle autostrade ... Leggi su lanotiziagiornale

VCopppla : RT @maralgo2003: Toti si lamenta dell'autostrada? Come governatore Liguria, poteva sollecitare interventi manutentori, a chi di dovere, anz… - Mirandola59 : RT @maralgo2003: Toti si lamenta dell'autostrada? Come governatore Liguria, poteva sollecitare interventi manutentori, a chi di dovere, anz… - pinasecchi : RT @maralgo2003: Toti si lamenta dell'autostrada? Come governatore Liguria, poteva sollecitare interventi manutentori, a chi di dovere, anz… - nexoslaika : RT @maralgo2003: Toti si lamenta dell'autostrada? Come governatore Liguria, poteva sollecitare interventi manutentori, a chi di dovere, anz… - LorenzoOlivier : RT @maralgo2003: Toti si lamenta dell'autostrada? Come governatore Liguria, poteva sollecitare interventi manutentori, a chi di dovere, anz… -