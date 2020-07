Serie A 2019-2020, partite oggi 33a giornata in diretta su Sky e Dazn (Di martedì 14 luglio 2020) Torna oggi in campo la Serie A con le partite valide per la 33esima giornata. Di seguito il dettaglio della programmazione del turno, con i match visibili a pagamento, su Sky e Dazn. Serie A 2019-2020, partite oggi 33a giornata in diretta su Sky e Dazn pubblicato su TVBlog.it 14 luglio 2020 08:56. Leggi su blogo

Eurosport_IT : 7 rigori contro per falli di mano in area in questa stagione: la Juventus è la squadra più penalizzata in questa ca… - Inter : ??? | MATCH REPORT Un secondo tempo di personalità e qualità: il racconto di #InterTorino minuto per minuto! ??… - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Tutti coi ragazzi! Un'unica voce: #FinoAllaFine Live Match su - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: ?? al Sassuolo di De Zerbi 0? all'aumento fuori controllo dei calci di rigore ?? Siete d'accordo con il nostro pagellone?… - Alpj90 : RT @Eurosport_IT: 7 rigori contro per falli di mano in area in questa stagione: la Juventus è la squadra più penalizzata in questa categori… -