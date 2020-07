Sampdoria-Cagliari, Zenga: “Nainggolan assente al 100%, non so i tempi di recupero” (Di martedì 14 luglio 2020) “Il punto sugli acciaccati? Cragno sta bene, perché poi ha recuperato a partita in corso. Pellegrini è tornato a Roma a curarsi la caviglia, penso che fino a dopo il Sassuolo non lo vedremo. Nainggolan? So che non ci sarà domani al 100%, ma non ho ancora il referto dei medici quindi non so darti una tempistica di recupero“. Nella conferenza stampa della vigilia di Sampdoria-Cagliari, il tecnico rossoblù Walter Zenga esclude la possibilità di un recupero lampo per Radja Nainggolan. Infortunatosi al 30′ del match contro il Lecce, il centrocampista belga sarà assente anche in vista della trasferta di domani al Marassi. Per Zenga sarà un tuffo nel passato: “La mia emozione, però, è quella ... Leggi su sportface

