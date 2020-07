Roma, stadio ancora in stallo: Friedkin bloccato, e Pallotta... (Di martedì 14 luglio 2020) Roma - Un altro rinvio: la questione dello stadio della Roma andrebbe inserita nei manuali di ostruzionismo politico. La riunione della maggioranza in Campidoglio, prevista per ieri pomeriggio e ... Leggi su corrieredellosport

OfficialASRoma : “Andai a Campo Testaccio con mio padre, ero piccolo. Avevamo un posto in piedi dietro alla porta, ero a pochi metri… - rockmoda : Ciao romantici, proprio oggi nel 2014 facevamo il nostro primo concerto in uno stadio, lo Stadio Olimpico di Roma!… - ilRomanistaweb : ??? Stadio della Roma, il Campidoglio perde altro tempo: il punto. Se ne sarebbe dovuto parlare ieri, convincendo gl… - sportli26181512 : #Roma, stadio ancora in stallo: Friedkin bloccato, e Pallotta...: Un altro rinvio in Campidoglio: il sindaco Raggi… - AncoraFischia : “Famo lo stadio”. L’affare romano da non dimenticare. #Roma -