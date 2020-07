«Naya Rivera è annegata dopo aver salvato suo figlio» (Di martedì 14 luglio 2020) All’inizio era stata paventata anche l’ipotesi del suicidio, ma ora lo sceriffo della Conte di Ventura sembra aver raccolto testimonianze sufficienti per smentire quella ricostruzione. Anzi, secondo lui Naya Rivera – il cui corpo è stato ritrovato nella giornata di ieri e ora deve solamente essere identificato – è morta dopo aver salvato il figlio dalle acque del lago Piru, in California. La donna, storico volto della serie tv Glee, ha utilizzato tutte le proprie energie per riportare il figlioletto di quattro anni a bordo dell’imbarcazione noleggiata poche ore prima, non riuscendo più a risalirci. LEGGI ANCHE > È stato ritrovato il corpo di Naya Rivera ... Leggi su giornalettismo

MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - SkyTG24 : Naya Rivera, Tmz: 'Il corpo dell’attrice di Glee ritrovato nel lago Piru' - fanpage : Ultim'ora Ritrovato il corpo senza vita di #NayaRivera - Stay_Nerd : Addio a Naya Rivera: la star di Glee scompare a soli 33 anni - francy65888229 : RT @nolocalsplease: Lo sceriffo ha spiegato che il corpo di Naya Rivera ha fatto escludere il suicidio. Il figlio di Naya ha raccontato che… -

Ultime Notizie dalla rete : Naya Rivera Naya Rivera, identificato il corpo: l'attrice è annegata nel lago Piru la Repubblica Naya Rivera, ritrovato il corpo dell'attrice di Glee: ha salvato il figlio di 4 anni prima di scomparire nel lago

Naya Rivera ha messo in salvo suo figlio prima di scomparire nelle acque del lago Piru, in California. Bill Ayub, sceriffo della contea di Ventura, in una breve conferenza stampa ha annunciato che il ...

Naya Rivera | Cast di Glee riunito per lei sul lago Piru

Il cast di Glee si è riunito per un ultimo addio a Naya Rivera, l’attrice scomparsa qualche giorno fa. Nella giornata di ieri, ciò che i parenti, gli amici e i tanti fan di Naya Rivera temevano si è ...

Naya Rivera ha messo in salvo suo figlio prima di scomparire nelle acque del lago Piru, in California. Bill Ayub, sceriffo della contea di Ventura, in una breve conferenza stampa ha annunciato che il ...Il cast di Glee si è riunito per un ultimo addio a Naya Rivera, l’attrice scomparsa qualche giorno fa. Nella giornata di ieri, ciò che i parenti, gli amici e i tanti fan di Naya Rivera temevano si è ...