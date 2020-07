Muore dopo un «covid party»: «Pensavo fosse una bufala» (Di martedì 14 luglio 2020) «Ho fatto un errore: pensavo che il covid fosse una bufala, ma non era così». Sono state queste le ultime parole di un trentenne, morto dopo avere partecipato a un «covid party» in Texas: lo ha riferito Jane Appleby, medico dell’ospedale metodista di Sant’Antonio, al quotidiano inglese The Guardian. «Non voglio essere allarmista: stiamo solo cercando di condividere alcuni esempi reali per aiutare la nostra comunità a rendersi conto che questo virus è molto serio e può diffondersi facilmente». Leggi su vanityfair

