Maxxi e Piccolo America uniti per cultura sempre più accessibile (Di martedì 14 luglio 2020) Roma – La rete del Maxxi, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, con le realta’ culturali di Roma si arricchisce di una nuova importante collaborazione. Si tratta di quella con l’Associazione Piccolo America, fondata nel 2012 da un gruppo di amici ventenni per salvare dalla demolizione il Cinema America di Trastevere e da allora attiva in citta’ con grandi arene estive gratuite con il progetto ‘Il Cinema in Piazza’. L’obiettivo comune e’ quello di rendere la cultura sempre piu’ accessibile, strumento di pensiero critico e di una nuova esperienza di socialita’ condivisa e sicura, motore per la rinascita sostenibile della citta’. In questo momento e’ un obiettivo particolarmente ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Maxxi Piccolo Maxxi e Piccolo America uniti per cultura sempre più accessibile RomaDailyNews La giostra di Nina di Valerio Berruti premiata al Continental Film Festival di Toronto

L'arte di Valerio Berruti è amata anche al di fuori dei confini italiani. Il suo video di animazione intitolato "La giostra di Nina" è stato premiato al Continental Film Festival di Toronto, ricevendo ...

Con “La giostra di Nina” Berruti in trionfo al Continental Festival di Toronto

Primo premio al Continental Festival di Toronto e nuovo volto di Alba città creativa dell’Unesco. Sul palco dell’evento «Ripartiamo insieme» in sala Beppe Fenoglio per essere nominato primo ambasciato ...

L'arte di Valerio Berruti è amata anche al di fuori dei confini italiani. Il suo video di animazione intitolato "La giostra di Nina" è stato premiato al Continental Film Festival di Toronto, ricevendo ...Primo premio al Continental Festival di Toronto e nuovo volto di Alba città creativa dell’Unesco. Sul palco dell’evento «Ripartiamo insieme» in sala Beppe Fenoglio per essere nominato primo ambasciato ...