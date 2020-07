Libia, Saleh: “Nessuno tocchi l’Eni. L’Italia è una partnership ideale, sostenga il cessate il fuoco” (Di martedì 14 luglio 2020) Ma, in sintesi, come si può sperare un esito pacifico e definitivo della Libia? Secondo Aguila Saleh, presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, intanto l’Italia deve imporsi per il cessate il fuoco in Libia, proprio onde evitare “una guerra violenta che è un male per tutti”, e la ripresa del dialogo politico”. Raggiunto in esclusiva dall’agenzia di stampa Adnkronos, Saleh ha aggiunto che “chiediamo sostegno per risolvere la crisi libica, per riprendere il dialogo politico intra-libico e dare vita a un nuovo governo“. Saleh, in rientro da Ginevra ha ribadito che si è confrontato Stephanie Williams – segretario generale dell’Onu – al quale ha rivelato di sentirsi pronto ad un ... Leggi su italiasera

Italia-Libia: Saleh in visita a Roma mentre Tobruk chiede l'intervento dell'Egitto

