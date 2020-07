Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, ex di lui: «È tutto un po’ ‘tossico’, sostiene ancora siano amici» (Di martedì 14 luglio 2020) Giulio Berruti e Maria Elena Boschi non si nascondono più: usciti allo scoperto quali neo-fidanzatini, l’attore e la capogruppo di Italia Viva hanno inevitabilmente scatenato il chiacchiericcio. Ma a parlare, a ragion veduta, è anche la ex fidanzata di lui, Francesca Kirchmair. Attrice 23enne di origini austro-svizzere, la Kirchmair è stata legata al collega per ben tre anni, proprio fino a qualche tempo prima che Giulio intraprendesse la relazione con la Boschi. O addirittura anche nel frattempo. Raggiunta da Ilgiornale.it, Francesca non ha nascosto le sue perplessità. Leggi anche >> Maria Elena Boschi, Giulio Berruti in tv: «Sono ... Leggi su urbanpost

